Общество

Российский грабитель с отверткой напал на девушку ради влажных салфеток и блеска для губ

Mash: в Нижнем Новгороде на девушку набросился грабитель с отверткой
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде грабитель с отверткой напал на девушку ради влажных салфеток и блеска для губ. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Ленинском районе. Мужчина напал на прохожую со спины и попытался вырвать рюкзачок. Когда это не удалось, он начал бить ее отверткой в живот и по рукам. Ослабев, девушка выпустила сумку, а ее содержимое высыпалось на землю.

Увидев, что там лежали заколка, блеск для губ и влажные салфетки, грабитель потерял интерес к добыче и скрылся. Через несколько часов его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил нападавшего к пяти годам колонии. Пострадавшая от действий злоумышленника девушка выжила, однако у нее остался порез на животе.

Ранее россиянин взломал автомат и украл 13 мягких игрушек, потому что не мог выиграть сам.
 
Теперь вы знаете
