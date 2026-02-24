Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

ВС РФ поразили объекты, используемые в интересах украинских войск

Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые используются в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что атакам также подверглись места хранения и подготовки к запуску украинских дронов. Более того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

24 февраля пресс-служба компании «Укрэнерго» заявила, что в трех регионах страны после прилетов пропало электричество. Обесточенными оказались Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Кроме того, без света остались потребители на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

Ранее российские военные уничтожили командный пункт ВСУ с тайными ходами.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!