ВС РФ поразили объекты, используемые в интересах украинских войск

Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ

Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые используются в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что атакам также подверглись места хранения и подготовки к запуску украинских дронов. Более того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

24 февраля пресс-служба компании «Укрэнерго» заявила, что в трех регионах страны после прилетов пропало электричество. Обесточенными оказались Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Кроме того, без света остались потребители на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

Ранее российские военные уничтожили командный пункт ВСУ с тайными ходами.