Пескову задали вопрос о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине

Песков заявил, что пока не может назвать сроки проведения переговоров по Украине

Кремль обнародует информацию о месте и сроках проведения четвертого раунда переговоров в формате Россия — США — Украина после того, как стороны достигнут соответствующих договоренностей. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока не может назвать точные сроки проведения новых консультаций по урегулированию конфликта на Украине.

«Надеемся, работа будет продолжена. По месту и срокам следующего раунда [переговоров] будем информировать после того, как между сторонами будет достигнуто понимание», — сказал Песков.

Предыдущий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина состоялся 17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, встречи были «тяжелыми, но деловыми». Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналисты ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что трехсторонние консультации могут возобновиться 26 февраля. Ожидается, что они также пройдут в Швейцарии.

Ранее в МИД РФ назвали условие, при котором на Украине наступит устойчивый мир.