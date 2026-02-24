Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Лидер «О.С.П.-студии» Василий Антонов умер в нищете: «Жванецкий наших дней»

Жена Белоголовцева Наталья: КВНщик Антонов умер от алкогольной интоксикации
Кадр из сериала «33 квадратных метра»

Василий Антонов, известный актер и сценарист, скончался 13 февраля на 63-м году жизни. Об этом сообщила его жена Наталья Белоголовцева, супруга Сергея Белоголовцева.

Наталья рассказала, что причиной смерти стала алкогольная интоксикация, которая привела к поражению внутренних органов. В 2022 году друзья Василия инициировали издание его книги воспоминаний, надеясь, что это поможет ему справиться с зависимостью, но тщетно.

Белоголовцева отметила, что ее супруг познакомился с Антоновым в Московском горном институте. Их дружба оказалась крепкой и долгой. Вместе они создали театр «Светлый круг», писали сценарии для спектаклей, выступали в КВН за команду «МАГМА» и занимались множеством других проектов.

«Василий был главным и, пожалуй, единственным соавтором Сергея, с которым у него было идеальное творческое совпадение. Сергей всегда говорил о нем: «Жванецкий наших дней», — сказала Наталья.

Она вспомнила, как Антонов три часа рассказывал режиссеру Эльдару Рязанову, что его талант иссяк на фильме «Небеса обетованные», а Рязанов убеждал его, что это лучшая работа в его карьере. Наталья поделилась, что с Антоновым было много подобных забавных историй.

«Он был невероятно талантлив. Когда-то он был хорошим человеком, и мы его любили», — заключила она.

Василий Антонов родился 22 сентября 1963 года в Воркуте. Он был руководителем программы «О.С.П.-студия», создал программу «БИС» и выступил одним из авторов сценария сериала «33 квадратных метра», где сыграл роль деда из семейки Звездуновых.

В последние годы, утверждает Life, актер жил скромно, испытывал финансовые трудности и предпочитал уединение.

Ранее стало известно, что участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла от рака.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!