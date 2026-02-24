Лидер «О.С.П.-студии» Василий Антонов умер в нищете: «Жванецкий наших дней»

Василий Антонов, известный актер и сценарист, скончался 13 февраля на 63-м году жизни. Об этом сообщила его жена Наталья Белоголовцева, супруга Сергея Белоголовцева.

Наталья рассказала, что причиной смерти стала алкогольная интоксикация, которая привела к поражению внутренних органов. В 2022 году друзья Василия инициировали издание его книги воспоминаний, надеясь, что это поможет ему справиться с зависимостью, но тщетно.

Белоголовцева отметила, что ее супруг познакомился с Антоновым в Московском горном институте. Их дружба оказалась крепкой и долгой. Вместе они создали театр «Светлый круг», писали сценарии для спектаклей, выступали в КВН за команду «МАГМА» и занимались множеством других проектов.

«Василий был главным и, пожалуй, единственным соавтором Сергея, с которым у него было идеальное творческое совпадение. Сергей всегда говорил о нем: «Жванецкий наших дней», — сказала Наталья.

Она вспомнила, как Антонов три часа рассказывал режиссеру Эльдару Рязанову, что его талант иссяк на фильме «Небеса обетованные», а Рязанов убеждал его, что это лучшая работа в его карьере. Наталья поделилась, что с Антоновым было много подобных забавных историй.

«Он был невероятно талантлив. Когда-то он был хорошим человеком, и мы его любили», — заключила она.

Василий Антонов родился 22 сентября 1963 года в Воркуте. Он был руководителем программы «О.С.П.-студия», создал программу «БИС» и выступил одним из авторов сценария сериала «33 квадратных метра», где сыграл роль деда из семейки Звездуновых.

В последние годы, утверждает Life, актер жил скромно, испытывал финансовые трудности и предпочитал уединение.

Ранее стало известно, что участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла от рака.