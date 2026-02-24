Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

«Могу подтвердить»: Пугачева собирается приехать в Россию весной

Продюсер Дворцов рассказал, что Пугачева собирается приехать в Москву весной
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил слова актера Алексея Огурцова о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что певица собирается приехать в Москву весной.

По словам продюсера, в шоу-бизнесе действительно ведутся разговоры о скором визите Пугачевой. Он отметил, что артистка может вернуться ради своего праздника, когда разрешает весну.

«Я могу подтвердить слова Алексея Огурцова о том, что Алла Борисовна в этом году вернется в Россию. Уже этой весной она собирается приехать в Москву, насколько я слышал не так давно от своих коллег. У нее все-таки есть свой проект, принцип, разрешать весну. Под этой эгидой она и хочет приехать в Москву», — поделился Дворцов.

Однако продюсер подчеркнул, что этот приезд не будет означать окончательное возвращение Пугачевой в Россию. Он считает, что ради этого певице придется сильно постараться, так как ни народ, ни коллеги пока не готовы принять ее обратно.

«Во-первых, я думаю, ей нужно будет отправить немаленькую сумму на специальную военную операцию, на благотворительность. Во-вторых, конечно, самой лично проехаться по госпиталям, местам, где находятся раненые бойцы, проявить свое милосердие к парням. Она напортачила, поэтому будет вымаливать прощение очень долго, ведь сейчас 50% народа, если не больше, ее не ждет. Большая часть шоу-бизнеса на самом деле рада, что Алла Борисовна уехала, потому что появился глоток воздуха. Раньше она никому не давала проходу, большую часть уничтожала. Сейчас, конечно, в шоу-бизнесе уже мало такого», — заявил Дворцов.

Актер Огурцов в интервью Вячеславу Манучарову поделился, что Пугачева вернется в Россию. По его мнению, соотечественники смогут ее простить, если она покается. Также артист уверен, что россияне примут назад и других эмигрантов.

Ранее живущие на Кипре россияне заявили, что не пошли бы на концерт Аллы Пугачевой.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!