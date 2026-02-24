Российские ПВО уничтожили почти 400 дронов ВСУ за сутки

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в официальной сводке министерства обороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, противник лишился шести управляемых авиационных бомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.

По информации МО, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) российские военные уничтожили 670 самолетов и 283 вертолета противника. За четыре года боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 177 тысяч беспилотников, 650 зенитных ракетных комплексов, почти 28 тысяч танков и другую боевую технику и вооружение.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, за это время российские войска взяли под контроль 99% территории Луганской народной республики и около 82% территории Донецкой народной республики. Бои продолжаются по сей день. Армия России наступает, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, за что сражается Россия. По словам главы государства, российские военные борются за правду, будущее страны и справедливость.

Ранее Путин назвал безусловный приоритет России.