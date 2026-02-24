Жена «самого модного деда» Петербурга нуждается в переливании крови на Бали

SHOT: светская львица Дормидошина попала в реанимацию на Бали с тромбоцитопенией

Экс-обозреватель светской хроники из Санкт-Петербурга Наталья Дормидошина госпитализирована в тяжелом состоянии в международный госпиталь на Бали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

У 45-летней женщины, утверждает Telegram-канал, диагностирована лихорадка денге — острая вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров. СМИ добавляет, что на фоне заболевания у Дормидошиной развилась тромбоцитопения: уровень тромбоцитов критически низкий — всего 14 000 клеток на микролитр при норме от 150 000 до 400 000. Ей требуется срочное переливание крови. Россиянка находится в реанимации.

Наталья Дормидошина — супруга 81-летнего Юрия Дормидошина, известного в Санкт-Петербурге как «самый модный дед», гуру стиля и профессионального тусовщика. Супруги ранее совместно работали обозревателями светской хроники. Также Наталья принимала участие в реалити-шоу «Туристы», где оценивала туристические поездки с позиции «снобов». На данный момент женщина проживает на Бали.

До этого сообщалось, что на Бали не смогли спасти 32-летнего российского туриста из Тамбова Андрея Бородина, которого укусила ядовитая змея.

