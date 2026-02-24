Лже-врачи в Китае выкачивали из людей кровь для «очистки от злой энергии»

В Шанхае полиция задержала группу людей, выдававших себя за врачей и проводивших так называемую «кровопускающую терапию», пишет South China Morning Post. Они утверждали, что процедура помогает избавиться от «злой энергии» и улучшить состояние здоровья пациентов.

Поводом для расследования стала видеозапись, показанная местным телевидением и широко разошедшаяся в социальных сетях. На кадрах видно, как трое участников процедуры вводят длинную иглу в руку мужчины, после чего позволяют крови свободно вытекать по игле, образуя небольшую лужу на полу. По словам организаторов сеанса, объем кровопотери должен был составить около 100 мл.

Во время процедуры псевдоврачи убеждали пациента, что «кровь здорового человека не вытекает из иглы», заявляя, что таким образом из организма удаляется «негативная энергия». При этом на записи заметно, что участники не использовали медицинские перчатки и маски, а примененные ватные шарики и загрязненная марля были брошены на пол без соблюдения санитарных норм.

По данным правоохранительных органов, действия задержанных рассматриваются как незаконная медицинская практика. Местные власти напоминают, что проведение лечебных процедур без лицензии и соблюдения санитарных требований представляет угрозу для здоровья и может повлечь уголовную ответственность.

