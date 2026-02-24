Появились снимки бункера Зеленского под Киевом

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало фотографии бункера главы государства Владимира Зеленского, расположенного под Киевом. Снимки появились в Telegram-канале издания.

На кадрах видно, что бункер представляет собой длинный коридор с несколькими помещениями. В частности, здесь оборудован кабинет Зеленского и зал для совещаний.

«Согласно открытой информации, опубликованной еще до начала конфликта, под Киевом находится разветвленная сеть подземных укрытий, построенная еще во времена СССР для партийно-советского руководства на случай ядерной войны с США», — отмечается в подписи к снимкам.

23 февраля украинский лидер дал интервью для Agence France Presse. В ходе беседы с журналистами он рассказал, что два года прожил в бункере. По словам Зеленского, он ночевал в укрытии с самого первого дня российской специальной военной операции и выбирался исключительно в своей кабинет в офисе президента. Также глава государства заявил, что теперь он не спускается в бомбоубежище, даже если в Киеве объявляют воздушную тревогу.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский с февраля 2022 года якобы пережил дюжину покушений.