Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Появились снимки бункера Зеленского под Киевом

Издание «Страна.ua» опубликовало фотографии бункера Зеленского под Киевом
Telegram-канал Политика Страны

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало фотографии бункера главы государства Владимира Зеленского, расположенного под Киевом. Снимки появились в Telegram-канале издания.

На кадрах видно, что бункер представляет собой длинный коридор с несколькими помещениями. В частности, здесь оборудован кабинет Зеленского и зал для совещаний.

«Согласно открытой информации, опубликованной еще до начала конфликта, под Киевом находится разветвленная сеть подземных укрытий, построенная еще во времена СССР для партийно-советского руководства на случай ядерной войны с США», — отмечается в подписи к снимкам.

23 февраля украинский лидер дал интервью для Agence France Presse. В ходе беседы с журналистами он рассказал, что два года прожил в бункере. По словам Зеленского, он ночевал в укрытии с самого первого дня российской специальной военной операции и выбирался исключительно в своей кабинет в офисе президента. Также глава государства заявил, что теперь он не спускается в бомбоубежище, даже если в Киеве объявляют воздушную тревогу.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский с февраля 2022 года якобы пережил дюжину покушений.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!