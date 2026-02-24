Пожилых людей предупредили о повышении риска проблем с печенью

Ученые из Сычуаньского университета выяснили, что возрастная потеря мышечной массы повышает риск неалкогольной жировой болезни печени и ее более тяжелой формы — фиброза. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Речь идет о саркопении — снижении скелетной мышечной массы и силы, которое развивается с возрастом. Отсутствие регулярных упражнений у пожилых снижает стимулы для поддержания мышечной массы, что ускоряет ее потерю. Сахарный диабет, гипертония, болезни легких и воспалительные процессы ухудшают обмен веществ и способствуют разрушению мышц.

Анализ показал, что среди пациентов с жировой болезнью печени саркопения встречается чаще, чем среди людей без этого диагноза — 23% против 15%. Кроме того, наличие саркопении было связано с увеличением риска самой жировой болезни печени в 1,58 раза. Вероятность одновременного развития фиброза — стадии, при которой в печени формируется рубцовая ткань и повышается риск цирроза, — возрастала более чем в два раза.

Авторы отмечают, что выявленная связь сохранялась при разных методах оценки мышечной массы, однако зависела от способа диагностики заболевания печени. Наиболее выраженные ассоциации наблюдались при подтверждении ожирения печени с помощью компьютерной томографии. При использовании транзиентной эластографии статистическая значимость в ряде анализов снижалась.

Исследователи подчеркивают, что саркопения может рассматриваться как потенциально изменяемый фактор риска. Однако из-за различий в методах диагностики и дизайне включенных работ говорить о прямой причинно-следственной связи пока рано.

