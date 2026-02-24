Эксперт по языку тела уличила Стубба в намеренной лжи о России

Президент Финляндии Александр Стубб сам не верит в свои слова о проигрыше России в конфликте на Украине. Об этом говорят его жесты и поведение, заявила финский поведенческий аналитик, эксперт по языку тела Саара Хухтасаари в соцсети X.

«Классический признак — подергивание плечами. Это знак, что сам Стубб не верит в свою пропагандистскую чушь о том, что Россия якобы проиграет войну», — подметила она.

По ее словам, финский лидер выдает желаемое за действительное, и об этом свидетельствует язык его тела. Хухтасаари обратила внимание на момент в интервью Стубба для польского телеканала TVP World, где он потирает пальцы, опускает взгляд и бормочет что-то себе под нос о важности мира и о том, что преимущество сейчас на стороне Украины. Эксперт отметила, что тело Стубба буквально «кричит» то, чего он сам не хочет признавать: Россия не проигрывает.

На прошлой неделе Стубб дал интервью польскому телеканалу TVP World, в котором заявил, что российская армия якобы проигрывает на поле боя. С подобным заявлением президент Финляндии также выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Стубба, президент РФ Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл». Финский лидер утверждает, что Путин «хотел сделать Украину частью России», но она уже стала европейской страной. Стубб отметил, что в последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории» и «она не сможет восполнить потери», поэтому Киеву следует придерживаться выбранной линии и «в конце концов Киев одержит верх».

