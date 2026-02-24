Орбан: Венгрия не будет помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвет ее

Венгрия прорвет нефтяную блокаду, устроенную Украиной для смены власти. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Украина хочет, чтобы в Венгрии за недели до выборов был дефицит топлива, тем самым Киев хочет заменить главу венгерского правительства на своего «наместника».

«Мы не будем помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвем ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве», — написал Орбан.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и выделении €90 млрд Украине.

По его словам, украинцы «вступили в сговор с Брюсселем», объединив усилия с оппозицией в Венгрии, тем самым подставив под угрозу безопасность энергетической отрасли Будапешта.

Он также заявил, что Украина не возобновляет транзит нефти по «Дружбе» исключительно по политическим причинам.

Ранее в ЕК заявили, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба».