Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Орбан обвинил Украину в нефтяной блокаде с целью смены правительства

Орбан: Венгрия не будет помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвет ее
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Венгрия прорвет нефтяную блокаду, устроенную Украиной для смены власти. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Украина хочет, чтобы в Венгрии за недели до выборов был дефицит топлива, тем самым Киев хочет заменить главу венгерского правительства на своего «наместника».

«Мы не будем помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвем ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве», — написал Орбан.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и выделении €90 млрд Украине.

По его словам, украинцы «вступили в сговор с Брюсселем», объединив усилия с оппозицией в Венгрии, тем самым подставив под угрозу безопасность энергетической отрасли Будапешта.

Он также заявил, что Украина не возобновляет транзит нефти по «Дружбе» исключительно по политическим причинам.

Ранее в ЕК заявили, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба».
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!