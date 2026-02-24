Размер шрифта
Российскими гимнастами восхитились в Германии

Тренер Андреев заявил о хорошем отношении к российским гимнастам в Германии
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев в интервью ТАСС заявил, что на этапе Кубка мира в Коттбусе не сталкивался с дискриминацией по национальному признаку.

По его словам, хозяева турнира встретили российских спортсменов радушно.

«Были некоторые переживания на этот счет, но трибуны реагировали на нас прекрасно. Мы не почувствовали, что к нам относятся как-то по-другому», — заявил Андреев.

На этапе Кубка мира в Коттбусе россияне выиграли два золота — Анна Калмыкова победила в опорном прыжке и в вольных упражнениях.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. В ноябре россияне впервые вернулись на соревнования, где не выступали с марта 2022 года.

Ранее Йоханнес Клебо опередил 87 стран в медальном зачете Олимпиады-2026.
 
