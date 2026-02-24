Размер шрифта
В России раскрыли последствия передачи Украине ядерного оружия

Ядерщик Кузнецов: Британию и Францию уничтожат, если дадут Киеву ядерное оружие
Министерство обороны РФ

Великобритания и Франция могут прекратить свое существование, если передадут Украине ядерное оружие. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

«Передача ядерных взрывных технологий и средств доставки <...> Это просто невозможная вещь, ибо до определенного момента, то есть до сегодняшнего дня, подобных прецедентов просто не было», — подчеркнул он.

При этом Кузнецов не исключил, что информация о намерении передать Киеву ядерное оружие могла быть сфабрикована в Лондоне или Париже в целях оказать давление на Россию.

Если Великобритания и Франция все же примут решение передать Украине ядерное оружие, то России ничего не останется, кроме нанесения превентивного ядерного удара по двум упомянутым европейским странам, подчеркнул специалист.

«Вы просто вот представьте себе такой момент. Да, они передали. Украина применила подобные вещи. Что будет непосредственно с самой Англией, Францией? Это же не станет каким-то неизвестным фактом. Это еще на этапе передачи будет ясно. Тут единственное, что остается и приходит в голову, это нанесение превентивного удара по этим странам, страны просто прекратят свое существование», — указал собеседник.

Для потенциальной передачи Киеву ядерного оружия Франция и Великобритания в любом случае должны будут «получать добро» от США, добавил Кузнецов.

«Пойдут ли Штаты на подобную вещь? Не уверен, благо они сразу очутятся под таким же ударом», — сказал ядерщик.

Кроме того, указал собеседник, для того, чтобы «обуздать оголтелую политику» Европы, а также разговоры о ядерном оружии для Киева России необходимо возобновить ядерные испытания, заметил он.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о том, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. На этом фоне основные усилия стран Запада сосредоточены на том, чтобы появление у Украины ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Ранее Путин высказался о ядерном щите России.
 
