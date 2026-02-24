В Кремле согласились с Зеленским в том, что Россия не достигла своих целей

Россия не достигла своих целей во время военной операции на Украине, поэтому она продолжится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Это так, они пока не достигнуты. Главная цель — обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины и которые были в смертельной опасности. Это главная цель, но полностью цели не достигнуты, поэтому СВО продолжится», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о недостижении Россией своих целей.

В четвертую годовщину начала российско-украинского конфликта Зеленский опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором сообщил, что России не удалось «сломить украинцев и победить в этой войне».

Он добавил, что украинцам удалось сохранить Украину, и они сделают все, чтобы добиться мира и справедливости.

Ранее Зеленский заявил, что на протяжении двух лет жил в бункере.