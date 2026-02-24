Размер шрифта
В Кремле заявили о продолжающихся усилиях России по завершению конфликта на Украине

Песков: РФ с начала СВО предприняла усилия, чтобы завершить все мирным путем
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия с самого начала украинского конфликта предприняла усилия, чтобы завершить все мирным путем, было в том числе разработано соглашение, однако после вмешательства Великобритании в процесс дело вернулось на военный трек. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в годовщину начала СВО.

«Мы продолжаем усилия по миру. Сейчас все зависит от действий Киевского режима», — сказал представитель Кремля.

24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, к настоящему времени под контролем России находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются. Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

17–18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили, что нарушение Киевом договора о дружбе с РФ привело к решению о начале СВО.
 
