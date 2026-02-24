Размер шрифта
Ранние признаки болезни Альцгеймера проявляются в глазах, выяснили ученые

JAD: ранние признаки болезни Альцгеймера возникают в периферии сетчатки глаза
Ученые из медицинского центра Houston Methodist (США) выяснили, что ранние признаки болезни Альцгеймера могут проявляться в периферической части сетчатки — задолго до появления проблем с памятью. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

В эксперименте на мышах исследователи обнаружили, что первые изменения затрагивают не центральную область сетчатки, которую обычно оценивают при стандартном осмотре, а ее периферию. Это зона внутренней оболочки глаза, которая окружает центральную часть (макулу или желтое пятно).

Простыми словами, это участки сетчатки, где находятся палочки — рецепторы, отвечающие за боковое (периферическое) зрение. Именно там были зафиксированы признаки клеточного стресса и перестройки мюллеровских глиальных клеток — вспомогательных клеток, поддерживающих работу нейронов.

Кроме того, ученые выявили повышение уровня белка аквапорина-4. Он участвует в системе «очистки» нервной ткани от метаболических отходов, включая бета-амилоид и другие белки, связанные с болезнью Альцгеймера. По мнению авторов, рост его концентрации может отражать попытку организма компенсировать начинающиеся нарушения до того, как механизмы очищения мозга начинают работать хуже.

Исследователи предполагают, что в будущем широкоугольная визуализация сетчатки сможет использоваться как неинвазивный метод ранней диагностики. Если данные подтвердятся в исследованиях с участием людей, обычный осмотр у офтальмолога потенциально позволит выявлять заболевание за годы до появления когнитивных симптомов.

Ранее ученые назвали неожиданную причину эпидемии близорукости.
 
