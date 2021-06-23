Оперштаб Москвы рассказал, как получить QR-код для посещения ресторанов

QR-код для посещения столичных ресторанов и кафе можно получить, в частности, с помощью электронной медкарты. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по коронавирусу в Москве.

«С 25 июня горожане смогут получить QR-код следующими способами... Если у вас открыт доступ к электронной медкарте — в электронной медкарте на mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО» в разделе «Цифровой сертификат». Если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru — в личном кабинете», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС.

Ранее Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только те горожане, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также соответствующие заведения можно посетить при наличии ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.