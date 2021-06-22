В Москве задержаны трое мужчин за сбыт поддельных сертификатов о вакцинации

В Москве полицейские задержали трех мужчин, которые изготавливали и продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА «Новости».

«Оперативники ... по городу Москве задержали троих участников группы, организовавшей изготовление поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19», — сказала она.

По словам Волк, сертификаты можно было купить в интернет-магазине, их привозили курьеры. Справки стоили от четырех до пяти тысяч рублей.

Ранее в Москве возбудили 24 уголовных дела по фальшивым сертификатам о вакцинации против коронавируса.

Борьбой с продажей фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19 занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного Главного управления МВД России вместе c коллегами из подразделений по округам Москвы.