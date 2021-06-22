Ватикан призвал власти Италии отказаться от криминализации гомофобии
Семён Сонный
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Ватикан призвал правительство Италии скорректировать предложенный законопроект, криминализующий гомофобию, сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующее письмо.
По мнению Ватикана, некоторые части инициативы нарушают договор, заключенный между Италией и Римско-католической церковью в 1920-х годах, который обеспечивал свободы и права церкви. Принятие закона поставит под угрозу «свободу организации» церкви и «свободу мысли» среди католиков, говорится в письме.
Ранее Ватикан запретил благословлять однополые браки в католических церквях. Решение было вынесено после запросов ряда епископов, которые сообщали, что во вверенных им епархиях многие священники частным порядком начали практиковать подобную процедуру.
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