Ватикан призвал власти Италии отказаться от криминализации гомофобии

Ватикан призвал правительство Италии скорректировать предложенный законопроект, криминализующий гомофобию, сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующее письмо.

По мнению Ватикана, некоторые части инициативы нарушают договор, заключенный между Италией и Римско-католической церковью в 1920-х годах, который обеспечивал свободы и права церкви. Принятие закона поставит под угрозу «свободу организации» церкви и «свободу мысли» среди католиков, говорится в письме.

Ранее Ватикан запретил благословлять однополые браки в католических церквях. Решение было вынесено после запросов ряда епископов, которые сообщали, что во вверенных им епархиях многие священники частным порядком начали практиковать подобную процедуру.