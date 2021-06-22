Заммэра рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к индийскому штамму

25% москвичей имеют иммунитет к индийскому штамму коронавируса. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеет необходимый иммунитет от этого вида штамма. И, конечно, такие цифры не могут прервать развитие эпидемии количество антител к этому штамму», — сказала она.

По ее словам, по сравнению с другими вариациями нужно гораздо большее число антител, чтобы противостоять индийскому штамму. Заммэра уточнила, что антитела для защиты от «уханьского» штамма сохраняются у 47% жителей города, еще около 10% были вакцинированы, так что необходимый уровень в 60% набирается.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

За прошедший день в столице выявили 6 555 новых случаев коронавируса. Также сообщалось, что за минувшие 24 часа был поставлен суточный максимум смертей от коронавируса — 84.