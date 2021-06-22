Все рестораны в Москве станут «covid-free»

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня подписал указ, в соответствии с которым с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут лишь те горожане, которые имеют защиту от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

Речь идет о тех, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также соответствующие заведения можно посетить при наличии ПЦР-тестов, действительных в течение трех дней.

Отмечается, что пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий столицы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, получить который можно будет при помощи электронной медицинской карты, портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», либо в регистратуре городской поликлиники.

При этом никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Накануне в Москве начали работать первые «антиковидные» рестораны, среди которых сеть «Чайхона №1», ресторан «Мама будет рада», караоке студия «Щас спою» и другие заведения.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу столичных рестораторов и объявил, что «бесковидные» рестораны смогут начать работать в Москве с 19 июня. По его словам, сначала проект будет осуществлен в полутора-двух десятках заведений.