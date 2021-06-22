В России на сутки выявлено 16 715 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России было выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

При этом 14,7% новых случаев (2455) не имели клинических проявлений.

По данным штаба, от COVID-19 за последние сутки выздоровели 11 117 человек, умерло 546 человек. Под медицинским наблюдением остаются 631 703 человек.

Ранее в Центре им. Гамалеи рассказали, что появившиеся недавно штаммы коронавируса приводят к росту тяжелых случаев болезни среди молодых людей. Ученые со всего мира заявляют об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.

Часть регионов России ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных сфер или категорий граждан. Однако, как недавно сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, огромное число невакцинировавшихся, в том числе по медицинским показаниям, жалуются на дискриминацию.