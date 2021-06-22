Разработчик «Спутник V» заявил о способности вакцины защитить от летальных случаев COVID

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев. Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин в эфире «Соловьев LIVE».

»«Спутник V», безусловно, справляется (с индийским штаммом)... Вакцина по-прежнему высокоэффективна», — сказал специалист.

Ранее Гущин сообщил, что появившиеся недавно штаммы коронавируса приводят к росту тяжелых случаев болезни среди молодых людей.

Ученые со всего мира заявляют об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.