Токсиколог рассказал, как правильно использовать репелленты

Побочные продукты, возникающие при применении сертифицированных репеллентов (средств для отпугивания насекомых), могут быть опасны для человека. Об этом заявил радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов.

По словам специалиста, репелленты, предназначенные для отпугивания комаров на открытом воздухе, нельзя использовать в закрытых помещениях.

«Тут важно понимать, что они только для открытого воздуха. Если их сжигать дома, то будут неприятные продукты горения. Они будут накапливаться, вызывать головную боль и все такое прочее. Летального исхода не будет, но вы будете плохо себя чувствовать, причем из-за продуктов горения, а не самого репеллента», — пояснил он.

Кроме того, токсиколог посоветовал на ночь устанавливать фумигаторы подальше от места сна, чтобы избежать возможной реакции на резкий запах и возникающую из-за этого мигрень.

Он также напомнил, что репелленты для кожи не должны попадать на слизистые губ, глаз и носа.

Ранее Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что насекомые первыми кусают тех, кто сильнее вспотел, а затем могут переключиться на остальных.