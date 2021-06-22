В Москве ожидается первый за лето температурный рекорд

В Москве 22 июня может быть установлен первый за лето температурный рекорд, с повышением температуры до +34⁰C. Об этом заявил РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, последний подобный рекорд был зафиксирован в 1917 году, когда столбики термометров поднимались до +31,8⁰C.

«Сегодня столица остается под влиянием антициклона. Переменная облачность без осадков, температура в столице повысится до плюс 32-34, по области — до 30-35», — рассказал он.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал, что аномальная жара в столице сохранится в ближайшие дни, и не исключал повышения температуры до +36°С.

Медики советуют в такую погоду пить больше жидкости. По их словам, для такой погоды лучше всего подходит минеральная вода, потому что у человека теряются соли.