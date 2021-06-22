Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на подмосковном складе

Сотрудники экстренных ведомств смогли локализовать серьезный пожар, произошедший в городском округе Руза в деревне Тучково. 21 июня в Подмосковье загорелся склад, сообщается на официальном сайте МЧС по региону.

Как уточнили в министерстве, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри цеха. Угрозы соседним зданиям не было.

«В 23.27 со станции «Бекасово» г.о. Наро-Фоминск выехал пожарный поезд. 05.02 — локализация пожара. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в пресс--службе.

В тушении огня в Московской области были задействованы 30 единиц техники, 95 человек (от МЧС России 17 единиц и 50 человек соответственно). Причина возгорания в настоящий момент неизвестна, на месте работают спасатели.

Ранее пожар на складе с пиротехникой в центре Москвы был потушен. Пожар случился днем 19 июня на складе с пиротехникой, расположенном по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. Огонь распространился на 500 кв. м.