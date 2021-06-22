В Италии начали увольнять непривитых медработников

В Италии начали отстранять от работы медицинских сотрудников, которые до сих пор не сделали прививку от коронавируса, сообщает телеканал Sky TG24.

По данным телеканала, совет министров Италии 1 апреля принял новый декрет по борьбе с коронавирусом — документ предусматривал обязательную вакцинацию для всех медработников. Эта обязанность распространялась на специалистов системы здравоохранения, работающих в государственных и частных медицинских и социальных структурах, а также в аптеках. Медработнику, который отказался от вакцинации, могла быть предложена иная работа без контакта с коллегами и пациентами, но только в случае ее наличия. Если другой работы нет, таких сотрудников возможно отстранить от работы без сохранения заработной платы до 31 декабря.

Отмечается, что профессиональные ассоциации и больницы Италии предоставили имена всех врачей, медсестер и иных работников сферы. Органы здравоохранения еще в апреле отправили каждому приглашение предоставить документацию о вакцинации , подтверждение назначенного приема или причину, которая узаконивает отказ от вакцины. Многие из тех, кто получил приглашение, не пришли на прививку, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее признана первая смерть после прививки от коронавируса.