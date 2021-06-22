В Доминикане изъяли более 260 кг кокаина

Сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли партию кокаина весом 263 кг недалеко от населенного пункта Бараона на западе страны, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, незаконный груз находился в одном из катеров. Местная полиция задержала как минимум двух граждан Венесуэлы по подозрению в контрабанде наркотиков.

Доминиканская Республика стала одним из крупных пунктов переправки наркотиков в США и Европу. Наркотики в Доминикане запрещены — в зависимости от вида и количества изъятого вещества может грозить тюремное заключение на различные сроки.

Ранее сообщалось, что сотрудники британских правоохранительных органов задержали самого молодого в истории страны торговца крэк-кокаином — ученика начальной школы.