Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Греции и Турции

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов греческого архипелага Додеканес, расположенного в нескольких километрах от берега Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр.

Эпицентр располагался на расстоянии около 40 километров юго-востоку от города Кефалос, где проживают около 2,5 тыс. человек. На Эгейском побережье Турции зафиксирована магнитуда 5,3.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Эквадора.