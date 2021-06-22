Lexus насмерть сбил нарушившего ПДД мужчину на востоке Москвы

Водитель «Lexus» насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Twitter.

«Водитель автомобиля «Лексус», двигаясь по улице Юности, у дома 13 совершил наезд на 50-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водитель автомобиля ВАЗ-2105 умышленно сбил школьника на дороге.