Сидевший с Ефремовым заключенный рассказал про здоровье актера

Актер Михаил Ефремов за время пребывания в исправительной колонии №4 под Белгородом очень сильно похудел, сообщает бывший заключенный ИК-4, который несколько месяцев просидел в колонии вместе с актером, передает издание «СтарХит».

«Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — рассказал бывший заключенный, отметив, что здоровье актера ухудшилось.

Кроме того, мужчина рассказал, что в ИК-4 плохо кормят.

«Еда безвкусная. Утром обычно каша, вареное яйцо, в обед суп — в основном щи. Борщом это язык назвать не поворачивается, он все-таки должен быть красным. На второе часто макароны, которые в колонии-поселении изготавливают: есть невозможно, они как слипшаяся каша», — поделился сосед Ефремова.

Сам актер, по словам источника, очень хочет устроить театр в колонии, однако это наталкивается на отсутствие интереса со стороны других заключенных.