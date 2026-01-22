Размер шрифта
Главу минтранса Краснодарского края арестовали по обвинению в мошенничестве

Министра транспорта Кубани Переверзева арестовали по обвинению в мошенничестве
В Краснодарском крае министра транспорта Алексея Переверзева арестовали по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Центральным районным судом г. Сочи рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Алексея Переверзева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в сообщении.

Переверзев будет под стражей до 19 марта.

По данным РИА Новости, арестовали на этот же срок и двух заместителей министра.

Как писали СМИ, Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. По данным источника агентства, чиновника подозревают в причастности к коррупционным преступлениям. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Накануне Генпрокуратура потребовала арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции депутата Госдумы Анатолия Вороновского и членов его семьи.

Ранее ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского.

