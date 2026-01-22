У бывшей жены экс-вратаря сборной России арестовали имущество на 63 млн рублей

У бывшей жены экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина Елены арестовали имущество на 63 млн рублей, сообщает Mash на спорте.

Елена не вернула бывшему супругу деньги, которые должна была передать по решению суда. На постановление суда о том, что Елена должна отдать деньги женщина не отреагировала. Приставы приняли решение забрать ее две квартиры, где живут ее родственники. Также у Елены забрали гараж.

С Еленой в официальном браке Руслан прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество. В конце ноября 2025 года 51-летний Нигматуллин вновь женился — его избранницей стала 23-летняя модель и телеведущая Эвелина Сынча.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин рассказал что потерял 120 млн рублей из-за мошенничества бывшей жены.