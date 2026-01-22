Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Генсек НАТО заявил, что Трамп не отказывается от поддержки Украины

Генсек НАТО Рютте заявил о приверженности Трампа поддержке Украины
Brian Snyder/Reuters

США по-прежнему привержены Украине. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

На вопрос журналистов, привержен ли президент США Дональд Трамп независимости и суверенитету Украины, Рютте ответил: «Да! И я никогда в этом не сомневался».

По его словам, сейчас важно не отвлекаться на другие вопросы и сосредоточиться на Украине. Генсек подчеркнул, что нельзя упускать эту возможность.

В ходе выступления на ВЭФ в Давосе Трамп заявил, что США, которые находятся за океаном, не должны заниматься урегулированием конфликта на Украине, это является делом Европы. По его словам, ЕС и НАТО «не ценят» то, что делают Соединенные Штаты.

21 января Трамп также заявил, что Украина и Россия не демонстрируют единовременной готовности к достижению мира, но попытки наладить отношения между Киевом и Москвой продолжаются.

Ранее Трамп заявил, что без него Россия уже получила бы всю Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680401_rnd_7",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+