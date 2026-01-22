Генсек НАТО заявил, что Трамп не отказывается от поддержки Украины

США по-прежнему привержены Украине. Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

На вопрос журналистов, привержен ли президент США Дональд Трамп независимости и суверенитету Украины, Рютте ответил: «Да! И я никогда в этом не сомневался».

По его словам, сейчас важно не отвлекаться на другие вопросы и сосредоточиться на Украине. Генсек подчеркнул, что нельзя упускать эту возможность.

В ходе выступления на ВЭФ в Давосе Трамп заявил, что США, которые находятся за океаном, не должны заниматься урегулированием конфликта на Украине, это является делом Европы. По его словам, ЕС и НАТО «не ценят» то, что делают Соединенные Штаты.

21 января Трамп также заявил, что Украина и Россия не демонстрируют единовременной готовности к достижению мира, но попытки наладить отношения между Киевом и Москвой продолжаются.

Ранее Трамп заявил, что без него Россия уже получила бы всю Украину.