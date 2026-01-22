Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

«Мир на Украине»: в Госдуме оценили перспективы встречи Путина с Уиткоффом

Депутат Новиков: встреча Путина с Уиткоффом может приблизить мир на Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Предстоящая в четверг встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером может приблизить мир на Украине, но о конкретных договоренностях говорить пока рано. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Такого рода встречи могут приблизить мир на Украине, поскольку проходят не на инициативной основе, являются не свидетельством какого-то частного клубного желания пообсуждать сложившуюся ситуацию», — отметил депутат.

По словам Новикова, предстоящая в четверг встреча президента России со спецпосланниками Соединенных Штатов нужна, чтобы создать условия для дальнейших договоренностей.

При этом, по оценке парламентария, пока не стоит ждать «конкретного решения» по урегулированию на Украине «прямо здесь и сейчас», поскольку сейчас речь идет о «рабочем уровне переговоров». После него, заявил собеседник, в будущем можно будет ждать дальнейших шагов по разрешению украинского кризиса.

22 января Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Перед встречей Уиткофф заявил о том, что в переговорах достигнут большой прогресс.

Также 20 января специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе. Уиткофф назвал встречу позитивной.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не верят в успех мирных переговоров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680539_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+