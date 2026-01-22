«Мир на Украине»: в Госдуме оценили перспективы встречи Путина с Уиткоффом

Депутат Новиков: встреча Путина с Уиткоффом может приблизить мир на Украине

Предстоящая в четверг встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером может приблизить мир на Украине, но о конкретных договоренностях говорить пока рано. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Такого рода встречи могут приблизить мир на Украине, поскольку проходят не на инициативной основе, являются не свидетельством какого-то частного клубного желания пообсуждать сложившуюся ситуацию», — отметил депутат.

По словам Новикова, предстоящая в четверг встреча президента России со спецпосланниками Соединенных Штатов нужна, чтобы создать условия для дальнейших договоренностей.

При этом, по оценке парламентария, пока не стоит ждать «конкретного решения» по урегулированию на Украине «прямо здесь и сейчас», поскольку сейчас речь идет о «рабочем уровне переговоров». После него, заявил собеседник, в будущем можно будет ждать дальнейших шагов по разрешению украинского кризиса.

22 января Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Перед встречей Уиткофф заявил о том, что в переговорах достигнут большой прогресс.

Также 20 января специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе. Уиткофф назвал встречу позитивной.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не верят в успех мирных переговоров.