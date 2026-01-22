Размер шрифта
Путин вспомнил неудобный факт о Дании на фоне споров с США из-за Гренландии

Путин напомнил о продаже Данией Виргинских островов США в 1917 году
Сергей Бобылев/РИА Новости

У Дании уже есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, его слова приводятся на сайте Кремля.

«У Дании и США есть свой опыт на этот счет», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что в 1917 году Дания продала США Виргинские острова.

Говоря о Гренландии, Путин отметил, что Дания всегда относилась к острову «как колонии» и «довольно жестко, если не сказать жестоко». Глава государства выразил надежду, что США и Дания все-таки «между собой разберутся».

21 января президент США Дональд Трамп, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, пообещал, что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией. Позже американский лидер несколько изменил свою позицию в вопросе силового захвата Гренландии. Он выразил надежду, что люди «воспользуются здравым смыслом», поэтому применение силы «не понадобится».

Ранее сообщалось, что гренландцы массово скупают снаряжение для выживания на фоне притязаний США.

