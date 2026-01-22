В ЕС не поверили словам Трампа об отмене пошлин из-за Гренландии

Официальные лица Евросоюза скептически отнеслись к словам президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины против европейских стран, которые поддержали Данию и отправили своих военных на учения в Гренландию. Об этом пишет Politico.

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил о преждевременности выводов о том, что конфликт между США и ЕС закончился. Он призвал «подождать и посмотреть», какие соглашения в итоге будут достигнуты.

В то же время представитель Евросоюза, участвовавший в переговорах о Гренландии, сообщил изданию, что он скептически относится к тому, чтобы называть слова Трампа «фантастической новостью».

«Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях», — сказал источник.

Еще один собеседник издания в НАТО связал смягчение позиции американского президента с усилиями Марка Рютте, который «наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу».

Накануне Трамп сообщил, что решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

Ранее генсек НАТО заявил, что Трамп не отказывается от поддержки Украины.