Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

В ЕС не поверили словам Трампа об отмене пошлин из-за Гренландии

Politico: ЕС скептически оценил слова Трампа об отмене пошлин из-за Гренландии
realDonaldTrump/Truth Social

Официальные лица Евросоюза скептически отнеслись к словам президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины против европейских стран, которые поддержали Данию и отправили своих военных на учения в Гренландию. Об этом пишет Politico.

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил о преждевременности выводов о том, что конфликт между США и ЕС закончился. Он призвал «подождать и посмотреть», какие соглашения в итоге будут достигнуты.

В то же время представитель Евросоюза, участвовавший в переговорах о Гренландии, сообщил изданию, что он скептически относится к тому, чтобы называть слова Трампа «фантастической новостью».

«Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях», — сказал источник.

Еще один собеседник издания в НАТО связал смягчение позиции американского президента с усилиями Марка Рютте, который «наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу».

Накануне Трамп сообщил, что решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

Ранее генсек НАТО заявил, что Трамп не отказывается от поддержки Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680659_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+