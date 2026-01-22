В Татарстане задержали 13-летнего учащегося лицея, напавшего с ножом на уборщицу

В Татарстане задержали 13-летнего учащегося лицея за нападение на работницу учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

Инцидент произошел в лицее Нижнекамска 22 января в 08:56 по московскому времени. По данным полиции, ученик нанес женщине резаные раны. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и других экстренных служб. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются.

По данным Telegram-канала Mash, подросток ворвался в учебное заведение и напал с ножом на уборщицу лицея. Помимо этого, учащемуся удалось попасть на другие этажи учреждения, где он взрывал петарды. В этот момент другие дети закрылись в кабинетах.

На кадрах с места инцидента, появившихся в сети, заметна дорожка из капель крови, а также машина пожарных, полиция и, предположительно, силовики. Пострадавшей работнице лицея оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге школьник напал на учительницу с ножом.