Россиянам объяснили, как получить выплаты за долгий брак

Россиянам за долгий брак положены выплаты от государства, их размер варьируется в зависимости от региона. Так, например, в Петербурге за 70 лет брака гражданам выплачивают 70 тыс. рублей, а в Челябинской области – 150 тыс. рублей, привела пример в беседе с RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), экс-сенатор Ольга Епифанова.

Она пояснила, что на федеральном уровне общего закона о единой сумме выплат за долгий брачный союз нет, однако регионы, как правило, приняли свои нормы. Действует эта мера поддержки примерно в 20 субъектах страны, включая Москву и Подмосковье, Петербург, Челябинскую область и так далее.

Говоря о конкретных суммах, Епифанова отметила, что в Петербурге размер выплат равен годам брака – за 70 лет положено 70 тыс. рублей, за 75 – 75 тыс. рублей.

«В Челябинской области — 150 тыс. рублей за 70 лет, в Московской области — 5 тыс. за 50 лет и 7 тыс. за 60 лет, в Москве — около 28-42 тыс. рублей за 50-70 лет в зависимости от постановления», — рассказала экс-сенатор.

Для получения выплаты, по ее словам, необходимо обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление, также это можно сделать через «Госуслуги». Право на меру поддержки нужно будет доказать с помощью свидетельства о браке с подтверждением регистрации в конкретном регионе, причем, как правило, требуется, чтобы она действовала не менее пяти лет.

Напомним, в прошлом году Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось на федеральном уровне ввести денежные выплаты супружеским парам, состоящим в официальном браке не менее 30 лет. Документом предлагалось платить по тысяче рублей за каждый год совместной жизни: 30 тысяч — за 30 лет, 40 тысяч — за 40, 50 тысяч — за 50 и так далее. Депутат Виталий Милонов, однако, раскритиковал проект закона, заявив, что эта идея противоречит семейным ценностям, которые подразумевают, что люди женятся по любви и долго живут вместе «по зову сердца».

