Общество

Названа причина нападения семиклассника на учеников лицея в Нижнекамске

SHOT: ученик напал на людей в нижнекамском лицее из-за конфликта со сверстниками
Соцсети

Причиной нападения на лицей в Нижнекамске стал конфликт подростка с одноклассниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сначала мальчик ранил вахтершу, после чего внутри здания подорвал три самодельные петарды. Пострадавшую госпитализировали.

По данным источника, утром 22 января 13-летний семиклассник пришел в учебное заведение с ножом. Из-за произошедшего учащиеся были вынуждены забаррикадироваться в классах, а затем всех школьников экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в коридоре во время уроков.

Подозреваемого задержали. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Нижнем Тагиле двое подростков попали в больницу после конфликта со старшеклассником, который требовал у них банковские карты. Девятиклассник и его 20-летний приятель требовали, чтобы подростки продали им свои банковские карты. Когда дети отказались, злоумышленники применили силу, двое несовершеннолетних были госпитализированы, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее в Петербурге школьник напал на учительницу с ножом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680527_rnd_7",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
