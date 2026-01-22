Названа причина нападения семиклассника на учеников лицея в Нижнекамске

SHOT: ученик напал на людей в нижнекамском лицее из-за конфликта со сверстниками

Причиной нападения на лицей в Нижнекамске стал конфликт подростка с одноклассниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сначала мальчик ранил вахтершу, после чего внутри здания подорвал три самодельные петарды. Пострадавшую госпитализировали.

По данным источника, утром 22 января 13-летний семиклассник пришел в учебное заведение с ножом. Из-за произошедшего учащиеся были вынуждены забаррикадироваться в классах, а затем всех школьников экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в коридоре во время уроков.

Подозреваемого задержали. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в Нижнем Тагиле двое подростков попали в больницу после конфликта со старшеклассником, который требовал у них банковские карты. Девятиклассник и его 20-летний приятель требовали, чтобы подростки продали им свои банковские карты. Когда дети отказались, злоумышленники применили силу, двое несовершеннолетних были госпитализированы, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее в Петербурге школьник напал на учительницу с ножом.