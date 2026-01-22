Размер шрифта
Общество

Ученики нижнекамской школы рассказали о моменте нападения юноши с ножом

112: в Нижнекамске дети не сразу поняли, что в школе произошло нападение
Telegram-канал «112»

Во время нападения в школе слышали хлопки и крики. Об этом сообщает «112» со ссылкой на учеников, которые стали свидетелями произошедшего.

По словам подростков, инцидент произошел прямо во время занятия. Сначала они услышали два громких звука, но не сразу поняли, что происходит.

«Началась паника: дети выбегали из классов и пытались спрятаться», – сообщается в публикации.

Затем в учреждении снова раздался хлопок, после чего последовали крики и стоны.

По данным Mash, подозреваемый в нападении является учеником седьмого класса. Он, как сообщалось, ворвался в школу Нижнекамска и взорвал несколько петард. Также он ранил одну из сотрудниц. Она получила травму, но медики оказали ей необходимую помощь.

На месте работали сотрудники экстренных служб, всех детей эвакуировали из школы. По какой причине молодой человек совершил это, не сообщалось.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.

