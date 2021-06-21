В Кремле оценили возможность введения бесплатных тестов на антитела

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, возможно ли введение бесплатных анализов на антитела для россиян.

По его словам, анализы — вещь недешевая, однако разговора о том, чтобы бесплатно тестировать граждан на антитела к коронавирусу не ведется.

Также представитель Кремля отметил, что тенденция с распространением коронавируса в стране скорее плохая, чем хорошая. Песков подчеркнул, что президент на постоянной основе получает доклады из правительственного оперштаба и от глав региона по текущей эпидемиологической обстановке, а также цифры по вакцинации.

За прошедший день в России выявили 17 378 случаев коронавируса, в целом инфекция подтвердилась у 5 334 204 человек, умерли 129 801, выздоровели 4 878 333.