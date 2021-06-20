На иранской АЭС «Бушер» произошло аварийное отключение электричества

Перебои электричества могут произойти в Иране в ближайшие дни в связи с ремонтными работами, которые проводятся на АЭС «Бушер». Об этом сообщает информационное агентство ISNA со ссылкой на госкомпанию «Таванир».

Ремонтные работы на атомной электростанции планируется завершить к пятнице.

Компания «Таванир» функционирует при министерстве энергетики страны и обеспечивает работу электросетей.

АЭС «Бушер» — это атомная электростанция в Иране вблизи города Бушер. Она была создана Россией, и согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают сооружение на этом объекте второго, а затем и третьего энергоблоков.

В ноябре 2020 года на Белорусской атомной станции (БелАЭС) была временно приостановлена выработка электроэнергии. Причиной стало то, что для восстановления работы АЭС требовалась замена определенного оборудования.