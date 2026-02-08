Размер шрифта
В США заметили изменение подхода Трампа к переговорам по Украине

AP: Трамп необычным шагом изменил подход к переговорам по Украине
Nathan Howard/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп предпринял необычный шаг, поручив военному руководству страны принять участие в переговорах по Ирану и урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

В материале отмечается, что Трамп направил верховного командующего США на Ближнем Востоке на переговоры по иранской ядерной программе адмирала Брэда Купера, а также назначил министра армии Дэна Дрисколла «ключевым переговорщиком» по прекращению конфликта на Украине.

«В условиях, когда специальный посланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер балансируют между двумя сложными переговорами, решение привлечь военных лидеров — будь то из-за их опыта, связей или для того, чтобы показать потенциально более жесткие варианты — отражает то, как республиканская администрация перевернула традиционную внешнюю политику и дипломатию США», — говорится в тексте.

По мнению авторов, подобные шаги Трампа демонстрируют отход от традиционной дипломатии и говорят об усилении роли военных в решении международных конфликтов.

7 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения уже в марте 2026 года. Однако СМИ отметило, что сроки могут быть скорректированы из-за отсутствия договоренности по территориальному вопросу.

5 февраля Зеленский в интервью France 2 также выразил надежду, что конфликт удастся завершить менее чем через год с помощью дипломатии.

Ранее в США начали обратный отсчет до победы России.
 
