Беженка рассказала, как ВСУ силой согнали в погреб жителей Родинского в ДНР

РИА: ВСУ удерживали в погребе жителей Родинского и открывали огонь по выходящим

Украинские военнослужащие удерживали в погребе жителей Родинского, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), и открывали огонь по пытавшимся выйти на улицу людям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженку Анаит Хачатрян.

По словам женщины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) силой согнали гражданских лиц в подвал и пригрозили им расправой. Уже на следующий день ситуация обострилась, подчеркнула она.

«Начали самолетики летать, мы выбегаем, и они (украинские солдаты — «Газета.Ru») выскакивают — начали они на нас стрелять», — вспомнила Хачатрян.

28 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о Родинском, Димитрове, Вольном и Артемовке. В боях за эти населенные пункты участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

За день до этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что бойцы «Центра» завершили разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины и освободили Димитров.

Ранее в ДНР тысячи украинских солдат оказались изолированы после удара ВС РФ по дамбе.