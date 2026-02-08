В новых документах нашли интимные аномалии Эпштейна

Рассекреченные документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейн раскрыли новые интимные и медицинские подробности. На это обратила внимание газета The Sun.

Согласно медицинским записям и переписке Эпштейна с врачами, он на протяжении многих лет страдал от пониженного либидо и имел уровень тестостерона значительно ниже нормы. В документах отмечается, что такие показатели сохранялись не менее 10 лет и требовали медицинского вмешательства.

В рассекреченных файлах также есть сведения о перенесенных венерических заболеваниях, включая гонорею, а также о паразитарных инфекциях. Кроме того, в его медицинском анамнезе упоминались полипы мочевого пузыря и примеси крови в моче. Отдельно отмечается, что Эпштейн обсуждал с врачами проблемы с мочеиспусканием и рассматривал возможность заморозки спермы.

В переписке с медиками финансист жаловался на нарушения сна и сомневался в целесообразности гормональной терапии, однако позже все же принимал препараты для коррекции гормонального фона. Впоследствии он сам называл этот опыт неудачным из-за побочных эффектов.

В архивах также есть письмо врача, датированное 2012 годом, в котором Эпштейну предлагали препараты для увеличения полового органа. Что на это ответил финансист — неизвестно.

Дополнительно в документах приводятся показания одной из потерпевших, которая утверждала, что половой орган Эпштейна имел крайне деформированное строение и отличался аномальной формой и малыми размерами. Аналогичные описания ранее звучали и в показаниях других женщин, заявлявших о насилии со стороны финансиста.

Дело Эпштейна остается одним из самых резонансных в США. В 2008 году он признал вину по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней, а в 2019 году был повторно арестован по обвинениям в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. В том же году его нашли без признаков жизни в следственном изоляторе еще до суда, что породило многочисленные версии и теории заговора, связанные с его контактами с представителями мировой элиты.

