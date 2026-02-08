Размер шрифта
В США начали обратный отсчет до победы России

Подполковник Дэвис заявил о начале обратного отсчета до победы России в СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявления Соединенных Штатов о намерении урегулировать конфликт на Украине к лету запускают обратный отсчет до фиксации военной победы России на поле боя. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет. <…> Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена», — заявил Дэвис.

По его словам, Москве незачем идти на уступки, потому что она добилась ожидаемого результата. На Западе осознали, что не могут победить в конфликте, а поражения избежать уже невозможно.

Такого же мнения придерживаются и в США, подчеркнул эксперт. В Вашингтоне заявляют, что больше не намерены вкладывать деньги в продолжение конфликта и отправку оружия ВСУ, сказал Дэвис. Там считают это «полнейшей глупостью», но должны были прийти к этому выводу давным-давно, указал аналитик.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт до июня текущего года. В связи с этим он не исключил, что США будут оказывать давление на обе стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.
 
