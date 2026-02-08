Размер шрифта
Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский Аравии

Форвард «Аль-Насра» Роналду заявил о готовности покинуть Саудовскую Аравию
Stringer/Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил серьезное недовольство тем, что происходит в клубе и лиге, и заявил о готовности покинуть команду. Об этом пишет MBC.

Согласно опубликованной информации, Роналду разочарован трансферной политикой клуба и уверен, что чиновники намеренно не усиливают «Аль-Наср», сосредотачивая ресурсы на поддержке «Аль-Хиляля», чтобы обеспечить тому победу в чемпионате.

«Если мои требования не будут удовлетворены в течение летнего периода, я уеду», — указал он.

Форвард требует равного отношения к командам и изменений уже в ближайшее трансферное окно.

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

Форвард не был включен в заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».

Ранее в Саудовской Аравии потеряли $2,4 млрд из-за бойкота Роналду.
 
