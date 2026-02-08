Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

Ходорковский может получить еще один штраф за нарушение закона об иноагентах

ТАСС: Ходорковскому грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
Global Look Press

Бывшему владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) грозит новый штраф за нарушение порядка деятельности иноагентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебный акт.

«Привлекаемое лицо по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента) — Ходорковский М. Б.», — сказано в нем.

По данной статье за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов Ходорковский может получить штраф до 50 тыс. рублей.

В конце января сообщалось, что дело Ходорковского, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, направлено в суд. В прокуратуре отметили, что в отношении Ходорковского утвердили обвинительное заключение. В частности, экс-глава ЮКОСа обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.

В прокуратуре также уточнили, что Ходорковский заочно арестован.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее участник чата Telegram-канала Ходорковского получил срок за призывы к госизмене.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!