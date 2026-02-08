Ходорковский может получить еще один штраф за нарушение закона об иноагентах

ТАСС: Ходорковскому грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Бывшему владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) грозит новый штраф за нарушение порядка деятельности иноагентов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебный акт.

«Привлекаемое лицо по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента) — Ходорковский М. Б.», — сказано в нем.

По данной статье за несоблюдение утвержденной формы маркировки материалов Ходорковский может получить штраф до 50 тыс. рублей.

В конце января сообщалось, что дело Ходорковского, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, направлено в суд. В прокуратуре отметили, что в отношении Ходорковского утвердили обвинительное заключение. В частности, экс-глава ЮКОСа обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.

В прокуратуре также уточнили, что Ходорковский заочно арестован.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее участник чата Telegram-канала Ходорковского получил срок за призывы к госизмене.